21:44, 24 декабря 2025Россия

В российском регионе при атаке беспилотника на автомобиль пострадал мужчина

Фото: Globallookpress.com

В Беловском районе Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал местный житель, об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что ранения получил 47-летний мужчина, у него минно-взрывная травма и осколочные ранения правой голени и спины. Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Губернатор призвал жителей Курской области соблюдать безопасность, напомнив, что атаки на регион не прекращаются.

Ранее в Минобороны отчитались, что силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени сбили 132 дрона над территорией России, из них над Курской областью уничтожено 7 аппаратов.

