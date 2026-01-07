Реклама

Россия
11:28, 7 января 2026Россия

Мирный житель погиб при ударе дрона в российском регионе

Гладков сообщил о гибели мирного жителя из-за удара дрона ВСУ в селе Грузское
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Мирный житель погиб в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Тяжелые новости из Борисовского округа. В селе Грузское в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал Гладков.

Вечером во вторник, 6 января, стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области. В результате удара на территории загорелись несколько резервуаров.

