Мирный житель погиб при ударе дрона в российском регионе

Гладков сообщил о гибели мирного жителя из-за удара дрона ВСУ в селе Грузское

Мирный житель погиб в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Тяжелые новости из Борисовского округа. В селе Грузское в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал Гладков.

Вечером во вторник, 6 января, стало известно, что ВСУ атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области. В результате удара на территории загорелись несколько резервуаров.