23:17, 6 января 2026Россия

В российском регионе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

Гладков: Пожар начался на нефтебазе в Старооскольском округе из-за атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу на территории Старооскольского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он рассказал, что в результате атаки на территории загорелись несколько резервуаров. В настоящее время пожарные расчеты ликвидируют возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

В декабре на территории нефтебазы в Урюпинске начался пожар после атаки украинских беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об эвакуации жителей прилегающих к нефтебазе домов.

До этого в Новороссийске из-за атаки дронов ВСУ была повреждена нефтебаза и береговые сооружения.

