Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:52, 14 декабря 2025Россия

В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

Губернатор Бочаров: В Урюпинске после атаки беспилотников загорелась нефтебаза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

На территории нефтебазы в Урюпинске произошел пожар после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал областного правительства.

Отмечается, что в результате падения обломков дронов был зафиксирован очаг возгорания. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники оперативных служб и муниципиального образования.

Глава региона также сообщил об эвакуации жителей прилегающих к нефтебазе домов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Перед этим Telegram-канал Shot писал о взрывах в небе над Волгоградской областью. На территории региона работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

    Взрывы прозвучали в российском регионе

    Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

    В жилом доме Москвы произошел пожар

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

    Зеленского заподозрили в подготовке новой провокации

    В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok