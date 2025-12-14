В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

Губернатор Бочаров: В Урюпинске после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

На территории нефтебазы в Урюпинске произошел пожар после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова приводит Telegram-канал областного правительства.

Отмечается, что в результате падения обломков дронов был зафиксирован очаг возгорания. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники оперативных служб и муниципиального образования.

Глава региона также сообщил об эвакуации жителей прилегающих к нефтебазе домов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Перед этим Telegram-канал Shot писал о взрывах в небе над Волгоградской областью. На территории региона работают средства противовоздушной обороны (ПВО).