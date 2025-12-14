Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:50, 14 декабря 2025Россия

Взрывы прозвучали в российском регионе

Shot: В небе над Волгоградской областью прогремели взрывы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Взрывы послышались жителям Волгоградской области. На территории региона заметна работа сил противовоздушной обороны (ПВО), о чем сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По их словам, после нескольких хлопков на окраине города Урюпинска возникло возгорание. Между тем, мониторинговое каналы информировали об опасности атаки беспилотников в области.

Официальные подтверждения этой информации на данный момент не поступали.

Ранее в небе над Смоленском прозвучало около десяти взрывов. По словам очевидцев, всего прогремело от семи до десяти взрывов на юге города, а в небе были заметны яркие вспышки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

    Взрывы прозвучали в российском регионе

    Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

    В жилом доме Москвы произошел пожар

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

    Зеленского заподозрили в подготовке новой провокации

    В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok