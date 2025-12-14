Взрывы прозвучали в российском регионе

Shot: В небе над Волгоградской областью прогремели взрывы

Взрывы послышались жителям Волгоградской области. На территории региона заметна работа сил противовоздушной обороны (ПВО), о чем сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По их словам, после нескольких хлопков на окраине города Урюпинска возникло возгорание. Между тем, мониторинговое каналы информировали об опасности атаки беспилотников в области.

Официальные подтверждения этой информации на данный момент не поступали.

Ранее в небе над Смоленском прозвучало около десяти взрывов. По словам очевидцев, всего прогремело от семи до десяти взрывов на юге города, а в небе были заметны яркие вспышки.

