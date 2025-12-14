Реклама

00:22, 14 декабря 2025Россия

Над российским городом прогремели взрывы

Shot: В небе над Смоленском прозвучало около десяти взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В ночь на воскресенье, 14 декабря, над Смоленском прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего прозвучало от семи до десяти взрывов на юге города, а в небе были видны яркие вспышки. Отмечается, что от громких звуков у машин сработала сигнализация. Помимо этого, в одном из районов города произошел пожар.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Официальная информация пока не поступала, сведения о пострадавших отсутствуют.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило об уничтожении почти сотни украинских дронов над регионами страны. Больше всего беспилотников — 41 — сбили над Крымом.

