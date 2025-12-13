Реклама

23:45, 13 декабря 2025Россия

Украина запустила почти сотню беспилотников за три часа

Минобороны: Силы ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ за три часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти сотню украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были перехвачены 94 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов (41) было сбито над территорией Республики Крым, еще 24 — над Брянской областью. Семь беспилотников уничтожили над территорией Смоленской области, по шесть — над Белгородской и Курской областями, пять БПЛА — над Орловской областью, три — над территорией Тульской области и по одному дрону — над Калужской и Липецкой областями.

Днем 13 декабря силы ПВО за пять часов уничтожили восемь украинских беспилотников.

В начале декабря в Ленинградской области после утренней атаки ВСУ обнаружили пораженные части БПЛА.

