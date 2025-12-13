Украина запустила почти сотню беспилотников за три часа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили почти сотню украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были перехвачены 94 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов (41) было сбито над территорией Республики Крым, еще 24 — над Брянской областью. Семь беспилотников уничтожили над территорией Смоленской области, по шесть — над Белгородской и Курской областями, пять БПЛА — над Орловской областью, три — над территорией Тульской области и по одному дрону — над Калужской и Липецкой областями.
Днем 13 декабря силы ПВО за пять часов уничтожили восемь украинских беспилотников.
В начале декабря в Ленинградской области после утренней атаки ВСУ обнаружили пораженные части БПЛА.