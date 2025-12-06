Реклама

Россия
21:11, 6 декабря 2025Россия

В Ленобласти нашли обломки сбитого беспилотника ВСУ

В Ленобласти нашли обломки сбитого беспилотника ВСУ после атаки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В Ленинградской области после утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили пораженные части беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В районе деревни Глажево Киришского района обнаружены пораженные части БПЛА. На месте в течение дня работали взрывотехники», — заявил он.

Также недалеко от Кириши были найдены обломки еще одного дрона.

Утром 6 декабря ВСУ предприняли попытку атаки на Ленинградскую область. По словам Дрозденко, дроны сбили над Киришским районом. Число пораженных аппаратов чиновник не привел. Информация о возможных последствиях на земле также не уточняется.

