Беспилотники ВСУ атаковали Ленобласть

Губернатор Ленобласти Дрозденко: Несколько БПЛА уничтожены в Киришском районе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Ленинградскую область. Об уничтожении нескольких беспилотников сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

По его данным, дроны сбили над Киришским районом. Число пораженных аппаратов чиновник не привел. Информация о возможных последствиях на земле также не уточняется.

В 6:09 утра по московскому времени Дрозденко сообщал о режиме воздушной опасности во всем воздушном пространстве Ленобласти. Кроме того, он предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 6 декабря 116 беспилотников ВСУ. Дроны сбил в Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областях.

