Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 13 декабря 2025Россия

Над Россией сбили восемь украинских беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за 5 часов уничтожили 8 украинских беспилотников
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за пять часов восемь украинских беспилотников (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что это происходило с 12 до 17 часов по московскому времени.

Уточняется, что три БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, по одному — над территорией Брянской и Курской областей, еще один — над акваторией Азовского моря.

Утром 13 декабря в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в ночь на субботу, 13 декабря, сбили 41 украинский БПЛА. Больше всего дронов (28) было сбито в Саратовской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Решение Лукашенко о массовом помиловании политзаключенных объяснили

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Корпоратив закончился для москвички эпилептическим приступом

    Над Россией сбили восемь украинских беспилотников

    США нарастили закупки одной российской крупы

    Тревел-блогерша описала родившихся в США русских детей фразой «здесь другие правила игры»

    Россия пообещала ответные меры на решение о заморозке своих активов в Европе

    Врач назвал ключевые причины «тихого» инфаркта

    Лукашенко получил личное послание от Мелании Трамп

    Фицо предсказал отношения России и Запада после конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok