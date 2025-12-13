Над Россией сбили восемь украинских беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за 5 часов уничтожили 8 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за пять часов восемь украинских беспилотников (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что это происходило с 12 до 17 часов по московскому времени.

Уточняется, что три БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, по одному — над территорией Брянской и Курской областей, еще один — над акваторией Азовского моря.

Утром 13 декабря в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в ночь на субботу, 13 декабря, сбили 41 украинский БПЛА. Больше всего дронов (28) было сбито в Саратовской области.