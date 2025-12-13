Средства ПВО за ночь отразили атаку украинских БПЛА

Реклама

07:58, 13 декабря 2025Россия

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 41 украинский БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 13 декабря, сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов (28) было сбито в Саратовской области. Также по 4 БПЛА уничтожили в Воронежской и Ростовской областях.

Кроме того, по два беспилотника поразили в Республике Крым и Белгородской области. Еще один дрон уничтожили в Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских БПЛА. Семь из них ликвидировали в Белгородской области.

