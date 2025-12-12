Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 47 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что атака была отражена в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (13) сбили в Тульской области. Также по 7 БПЛА уничтожили в трех российских регионах: Орловской и Белгородской областях, а также в Московском регионе. Еще 6 беспилотников поразили в Брянской области.

Кроме того, три дрона сбили в Калужской области, а два — в Курской. Еще по одному БПЛА ликвидировали в Нижегородской и Рязанской областях.

В ночь на 12 декабря российские системы ПВО сбили над регионами России 90 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего БПЛА — 63 дрона самолетного типа — дежурные военные уничтожили в Брянской области.