В Минобороны раскрыли подробности о ночной атаке ВСУ на Россию

Минобороны России: Средства ПВО за ночь сбили 90 беспилотников ВСУ

В ночь на 12 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 90 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения атаки раскрыло Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, 63 дрона самолетного типа дежурные военные сбили в Брянской области, 8 — в Ярославской, 4 — над Московским регионом, по 3 — в Смоленской и Тверской областях, по 2 — в Тамбовской и Тульской, по 1 — в Орловской и Ростовской. Кроме того, три беспилотника поражены над акваторией Черного моря.

Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в Минобороны не привели.

Ранее стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Тверь. Один из дронов врезался в жилую многоэтажку и взорвался. Пострадали семь человек, включая ребенка. Повреждения получили минимум десять квартир. Несколько припаркованных во дворе машин засыпало осколками.

В сети также появились кадры с моментом удара беспилотника по тверской многоэтажке.