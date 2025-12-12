Украинский дрон пробил целый этаж жилого многоэтажного дома в Твери. Что известно о последствиях атаки?

Украинский беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Твери, пострадал ребенок

Украинский дрон влетел в жилой многоэтажный дом в Твери. Удар по городу мог быть совершен дроном типа «Лютый».

Местные жители сообщили, что слышали 5-6 взрывов. На месте поднялся столб дыма. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге города. На месте взрыва вспыхнул пожар.

Момент удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажке и первые минуты после взрыва попали на видео.

Очевидцы говорят, что перед этим по району прокатилось около семи взрывов, после чего над кварталом поднялся густой дым Издание Baza

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев рассказал, что дал поручения по организации всей необходимой помощи. «Силы и средства работают. Выехал на место», — сообщил он. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА, заключил политик.

Раскрыты последствия атаки ВСУ

БПЛА пробил первые этажи жилого многоэтажного дома в Твери. Минимум десять квартир получили повреждения из-за удара беспилотника. Несколько припаркованных во дворе машин засыпало осколками. Стекла оказались выбиты, а в подъезде поднялась пыль, жители дома в панике покинули помещения. Последствия попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом в Твери сняли на видео.

По словам одной из жительниц соседнего дома, дрон врезался в квартиру на первом этаже, а следом прогремел взрыв, повреждения получили квартиры с первого по четвертый этаж. Все сразу выбежали на улицу и начали помогать соседям выбраться из поврежденного здания. До приезда пожарных жильцы собственными силами пытались тушить пожар. Кроме того, подчеркивается, что сразу после атаки весь двор заволокло едким дымом.

Также известно, что в результате происшествия пострадали семь человек, включая ребенка. Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности главы региона.

Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идёт эвакуация жителей дома Виталий Королев Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

6 декабря дрон ВСУ врезался в многоэтажный дом в Рязани. На крыше здания начался пожар. ВСУ атаковали дом дроном-камикадзе типа «Лютый». В результате атаки были повреждены автомобили, их засыпало камнями. Также в квартирах на верхних этажах здания выбило стекла.

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник отреагировал на удар дрона ВСУ по многоэтажке в российском городе и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры ударами по жилым домам, потому что боится завершения конфликта.

Нормальный человек не может отдавать приказы наносить удары по мирным домам, это без Зеленского не обошлось. Вот таким подлейшим способом он пытается скомпенсировать свои неудачи на фронте. Ну и плюс хочет спровоцировать нас и сорвать переговоры Андрей Колесник Депутат Государственной Думы

По его словам, существует закономерность между ударами ВСУ по российским гражданским объектам и переговорным процессом.