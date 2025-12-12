Врио главы Тверской области прокомментировал атаку БПЛА на многоэтажку

Королев: В результате атаки БПЛА на многоэтажку в Твери пострадали люди

В результате применения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилом многоквартирном доме в Твери пострадали люди. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идёт эвакуация жителей дома», — отметил чиновник.

Королев рассказал, что дал поручения по организации всей необходимой помощи: «Силы и средства работают. Выехал на место».

Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА, заключил политик.

До этого момент атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому в Твери попал на видео.

Стало известно, что местные жители слышали пять-шесть взрывов. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери. На месте происшествия вспыхнул пожар.