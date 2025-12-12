Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:15, 12 декабря 2025Россия

Врио главы Тверской области прокомментировал атаку БПЛА на многоэтажку

Королев: В результате атаки БПЛА на многоэтажку в Твери пострадали люди
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Виталий Королев

Виталий Королев. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В результате применения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилом многоквартирном доме в Твери пострадали люди. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идёт эвакуация жителей дома», — отметил чиновник.

Королев рассказал, что дал поручения по организации всей необходимой помощи: «Силы и средства работают. Выехал на место».

Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА, заключил политик.

До этого момент атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому в Твери попал на видео.

Стало известно, что местные жители слышали пять-шесть взрывов. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бельгия захотела отправить замороженные активы России на помощь Украине. Какова позиция Евросоюза?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    На Украине начали готовиться к президентским выборам

    Врио главы Тверской области прокомментировал атаку БПЛА на многоэтажку

    Появилось видео последствий попадания БПЛА в жилой дом

    На оживленном пляже нашли загадочный человеческий скелет

    Ким Кардашьян в крошечном бикини позагорала у бассейна

    Глотатель мечей раскрыл неожиданный секрет профессии

    Раскрыты последствия удара дроном по жилому дому в Твери

    Стали известны подробности атаки БПЛА по многоэтажному дому в Твери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok