03:37, 12 декабря 2025

Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери попал на видео

Марина Совина
Момент атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому в Твери попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город дроном типа «Лютый».

Ранее сообщалось, что местные жители слышали 5-6 взрывов. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери. На месте взрыва вспыхнул пожар.

До этого сообщалось, что украинский БПЛА типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом в Рязани. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.

