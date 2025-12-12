Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери попал на видео

Момент атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Твери попал на видео

Момент атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому в Твери попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город дроном типа «Лютый».

Ранее сообщалось, что местные жители слышали 5-6 взрывов. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери. На месте взрыва вспыхнул пожар.

До этого сообщалось, что украинский БПЛА типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом в Рязани. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.