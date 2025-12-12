Первые минуты после взрыва в многоэтажке Твери сняли на видео

В сети появились кадры первых минут после взрыва в жилом многоэтажном доме Твери. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что на место происшествия прибыл полицейский автомобиль. Судя по записи, возгорания в здании в результате прилета не произошло.

Ранее сообщалось, что местные жители слышали 5-6 взрывов. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери. На месте взрыва вспыхнул пожар.

До этого сообщалось, что украинский БПЛА типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом в Рязани. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.