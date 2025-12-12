Реклама

Россия
03:53, 12 декабря 2025Россия

Раскрыты последствия удара дроном по жилому дому в Твери

БПЛА пробил первые этажи жилого дома в Твери, повреждены минимум 10 квартир
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пробил первые этажи жилого многоэтажного дома в Твери. О последствиях рассказало издание Baza в Telegram-канале.

«Очевидцы говорят, что перед этим по району прокатилось около семи взрывов, после чего над кварталом поднялся густой дым», — уточняет издание.

Минимум десять квартир получили повреждения из-за удара дрона. Несколько автомобилий, припаркованных во дворе, засыпало осколками. Стекла оказались выбиты, а в подъезде поднялась пыль, жители дома в панике покинули помещения.

Кроме того, на юге города зафиксирован еще один вероятный прилет — у торгового центра был слышен взрыв, после чего здание загорелось. На места уже прибыли сотрудники МЧС.

Момент атаки украинского беспилотника по многоэтажному дому на западе Твери попал на видео. Удар по городу мог быть совершен дроном типа «Лютый».

