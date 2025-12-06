Реклама

Россия
11:26, 6 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на удар дрона ВСУ по многоэтажке в Рязани

Депутат Колесник: Зеленский боится мира, потому что опасается за свою жизнь
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: BlueBarronPhoto / Shutterstock / Fotodom  

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры ударами по жилым домам, потому что боится завершения конфликта, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом в Рязани. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.

«Нормальный человек не может отдавать приказы наносить удары по мирным домам, это без Зеленского не обошлось. Вот таким подлейшим способом он пытается скомпенсировать свои неудачи на фронте. Ну и плюс хочет спровоцировать нас и сорвать переговоры. Ну и потом он же за свою жалкую жизнь борется, потому что не дай бог придет все к миру. Это конец Зеленского и банды, которая там сидит во главе Киева», — сказал Зеленский.

Депутат отметил, что существует закономерность между ударами Вооруженных сил Украины по российским гражданским объектам и переговорным процессом. По его словам, как только между Россией и США намечается продуктивное взаимодействие, украинские войска начинают атаковать мирные дома, чтобы сорвать договоренности.

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 41 беспилотник ВСУ. По данным Минобороны, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и Республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае.

