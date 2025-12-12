Реклама

Россия
03:48, 12 декабря 2025Россия

В результате украинской атаки на многоэтажный дом в Твери есть пострадавшие

Shot: Минимум четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на дом в Твери
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot о том, что в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в многоэтажный дом в Твери пострадали минимум четыре человека.

По словам одной из жительниц соседнего дома, дрон врезался в квартиру на первом этаже, а следом прогремел взрыв, повреждения получили квартиры с первого по четвертый этаж. Все сразу выбежали на улицу и начали помогать соседям выбраться из поврежденного здания.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

До приезда пожарных жильцы собственными силами пытались тушить пожар.

Предварительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тверь беспилотниками типа «Лютый». Момент удара дрона по многоэтажке попал на видео.

