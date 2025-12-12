Реклама

Россия
03:51, 12 декабря 2025Россия

Стали известны подробности атаки БПЛА по многоэтажному дому в Твери

Shot: Предварительно, ВСУ атаковали город БПЛА типа «Лютый»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Твери

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тверь беспилотником типа «Лютый». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что момент атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Твери попал на видео. Местные жители рассказали журналистам, что несколько человек пострадали. Жильцов эвакуируют из дома.

Как утверждается, до приезда пожарных жильцы пытались тушить пожар в доме самостоятельно. Местные жители заявили, что повреждены квартиры с первого по четвёртый этаж.

На опубликованных ранее кадрах видно, что на место происшествия прибыл полицейский автомобиль. Судя по записи, возгорания в здании в результате прилета не произошло.

До этого стало известно, что местные жители слышали 5-6 взрывов. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери. На месте взрыва вспыхнул пожар.

