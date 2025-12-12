Опубликованы страшные кадры с пострадавшими жителями многоэтажки в Твери

Появились страшные кадры с пострадавшими жителями многоэтажки в Твери

Появилось видео с пострадавшими жителями многоэтажки в Твери. Страшные кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На них показаны люди, которые получили ранения во время удара. Уточняется, что семь человек ранены во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому.

Кроме того, подчеркивается, что сразу после атаки весь двор заволокло едким дымом. Жители дома помогали соседям и вызвали скорую.

До этого врио главы Тверской области Виталий Королев прокомментировал атаку на многоэтажку. Королев рассказал, что дал поручения по организации всей необходимой помощи: «Силы и средства работают. Выехал на место».