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16:33, 3 июня 2026Спорт

Оценены шансы сборной России по хоккею принять участие в Кубке мира

В НХЛ не ожидают бойкотов от европейских сборных в случае допуска России до Кубка мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил шансы сборной России принять участие в Кубке мира 2028 года. Об этом сообщает Sport24.

В НХЛ заявили, что не ожидают бойкотов от европейских сборных в случае допуска России до Кубка мира. Отмечается, что Дэйли провел беседу с представителями Международной федерации хоккея (IIHF), однако итогового решения еще нет.

Ранее сообщалось, что IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. С того момента запрет неоднократно продлевался.

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