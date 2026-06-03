Оценены шансы сборной России по хоккею принять участие в Кубке мира

В НХЛ не ожидают бойкотов от европейских сборных в случае допуска России до Кубка мира

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил шансы сборной России принять участие в Кубке мира 2028 года. Об этом сообщает Sport24.

В НХЛ заявили, что не ожидают бойкотов от европейских сборных в случае допуска России до Кубка мира. Отмечается, что Дэйли провел беседу с представителями Международной федерации хоккея (IIHF), однако итогового решения еще нет.

Ранее сообщалось, что IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечалось, что отмена решения не означает моментального возвращения российских сборных на международные турниры.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. С того момента запрет неоднократно продлевался.