Армия роботов в рекламе закормила последнюю старушку на Земле мороженым

Американская компания-производитель мороженого Halo Top выпустила рекламный ролик, в котором армия роботов кормит последнего человека на Земле. На это обратило внимание издание Mashable.

Видео опубликовано на канале актера Майка Дивы, который принимал участие в создании рекламы. Согласно сюжету, пожилая женщина просыпается в белой комнате и пытается понять, как она туда попала. В комнате появляется робот, который кормит старушку десертом и рассказывает, что «все ее близкие умерли и осталось только мороженое».

В финале комната наполняется другими роботами, которые повторяют фразу «Ешь мороженое».

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новый ролик: одни признались, что футуристическая реклама вышла крайне пугающей, а другие похвалили компанию за креатив.