IKEA представила свой вариант Железного трона из «Игры престолов»

IKEA в Польше выпустила в продажу свой вариант Железного трона из сериала «Игра престолов». Соответствующее объявление появилось на странице компании в Facebook в пятницу, 8 сентября.

Трон состоит из обычного кресла, белых шкур и деревянных вешалок. Все это можно купить в магазинах IKEA, однако данный ход, предположительно, является рекламной компанией только одного из них — овечьих шкур Ludde, которые предлагается приобрети за 159 злотых (2,5 тысячи рублей). «Готовьтесь к зиме вместе с легендарными шкурами Ludde, чье качество подтверждено членами Ночного дозора. Доступно в лесах Вестероса и в любом магазине IKEA», — отмечается в сообщении.

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В августе IKEA опубликовала в Instagram шуточную инструкцию по созданию накидок, как у героев «Игры престолов», из напольных ковриков из овечьей шкуры. Из изображений следует, что для этого необходимы лишь обычные ножницы и сам коврик. Нужно просто сделать разрез для головы и шеи, после чего получается отличная накидка.

Незадолго до это стало известно, что накидки героев сериала на самом деле являют коврами из IKEA.

Седьмой сезон саги завершился почти две недели назад, а следующий, восьмой, выйдет через год.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.