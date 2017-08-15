IKEA рассказала о методах превращения ковров в одежду героев «Игры престолов»

IKEA опубликовала в Instagram шуточную инструкцию по созданию накидок, как у героев сериала «Игра престолов», из напольных ковриков из овечьей шкуры.

Из изображений следует, что для этого необходимы лишь обычные ножницы и сам коврик. Нужно просто сделать разрез для головы и шеи, после чего получается отличная накидка.

Изображение: Ikea

В начале августа в СМИ активно обсуждалось выступление художника по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон. Она призналась, что меховые накидки стражей ночного дозора сделаны из ковров IKEA. Высказывание было сделано в 2016 году, но привлекло к себе внимание лишь в 2017-м.

Клэптон рассказала, что ковры разрезали, стригли, состаривали и придавали им потрепанный вид. Шкуры также окрашивали и обрабатывали наждачной бумагой.

«Игра престолов» — американский сериал, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера седьмой (предпоследней) части состоялась 16 июля.