Котенок научился повторять жест хозяина и установил над ним контроль

@steven_a1234 / Twitter

Котенок по кличке Васаби обрел сетевую популярность благодаря тому, что научился копировать жест хозяина. Стивен Андерсон (Steven‏ Anderson) из Флориды разместил в Twitter ролик, в котором продемонстрировал умение питомца. Видео собрало почти 300 тысяч ретвитов, более полумиллиона лайков и около четырех тысяч комментариев от жителей разных стран.

На видео хозяин Васаби стучит по дивану рукой, привлекая внимание котенка. Вместо того чтобы наброситься на руку, Васаби начинает повторять похлопывание, что для котов нехарактерно.

Комментаторы отметили, что кот их покорил.

Некоторые призвали хозяина не терять бдительности, поскольку кот, похоже, овладел азами психологии, применил подстройку под собеседника и установил над ним контроль. «Клянусь, эти животные становятся настолько умными! У них явно есть тайная система обучения в их мире, и, скажу я вам, учителя там чертовски хороши!» — отметила одна из микроблогеров.

После быстрого успеха Андерсон решил завести для звездного кота отдельный аккаунт в Twitter и Instagram. За несколько дней на профиль в общей сложности подписались почти 30 тысяч человек.