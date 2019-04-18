Кремль прокомментировал тайный приезд советника Трампа в Москву

Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл, прибывшая ранее в Москву с необъявленным визитом, встретилась с представителями администрации российского лидера для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» в четверг, 18 апреля.

По его словам, тема возможной встречи президентов России с США в ходе визита Хилл, занимающей пост директора по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности страны, не поднималась.

«Были встречи в администрации с [помощником российского лидера Владимира Путина Юрием] Ушаковым», — пояснил Песков отвечая на вопрос журналистов о том, с кем в ходе визита в столицу встречалась спецпомощник Трампа.

О неафишированном приезде Хилл в Россию ранее написал «Коммерсантъ». По информации газеты, вместе с ней также приехала делегация из Белого дома. Публично об их визите не сообщали ни российские, ни американские власти.

В издании отмечали, что спецпомощник Трампа неоднократно посещала Москву и ее прибытие также не анонсировалось в связи с тем, что Вашингтон настаивал на том, чтобы визиты Хилл не освещались.

Хилл — автор многих книг о России, знаток российской и советской истории и русского языка, училась в том числе в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Она работала на американскую разведку с 2006 по 2009 год и неоднократно выступала в прессе с критикой действий президента Путина.

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