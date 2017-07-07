CNN поведал о методичке Трампа по диалогу с Путиным

Советники президента США Дональда Трампа перед его поездкой в Европу подготовили для него материалы с рекомендациями для встреч с лидерами государств. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что в распоряжение Трампа поступили советы по общению с лидерами девяти стран, с которыми они встретится на саммите «Большой двадцатки». По словам источника телеканала, российскому президенту Владимиру Путину советники Трампа посвятили несколько страниц.

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Авторами материалов, по словам источника CNN, являются глава Пентагона Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также советник Трампа по Европе и России в аппарате Белого дома Фиона Хилл, известная своей жесткой позицией по отношению к Москве.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля. В ней также примут участие Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон, продлится она около получаса.

Москва заявляла о возможности переговоров между Путиным и Трампом на полях «Большой двадцатки» в течение нескольких месяцев. Обе стороны подтвердили встречу в конце июня. По данным Кремля, президенты могут обсудить двусторонние отношения, сирийский конфликт и ситуацию на юго-востоке Украины. В Белом доме акцентировали внимание на сирийской проблематике.