Россия отказалась считаться с аргументами из доклада Мюллера

В докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера нет ничего, что могло бы привлечь внимание. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, сообщает РИА Новости.

«Доклад фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы», — заявил дипломат. Он добавил, что никаких доказательств в документе нет, а его авторы по сути признались, что подтверждений и не существует.

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18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр представил полный текст доклада Мюллера по итогам «российского дела». В нем говорится, что сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах 2016 года не было. Отмечается, что члены команды Трампа открыто сотрудничали с прокурорами и давали все необходимые показания.

В то же время сообщается, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Трампа не принимал участия в этой деятельности. В частности, речь идет о передаче Главным управлением Генштаба ВС России (более известно как ГРУ) материалов Демократической партии США в WikiLeaks.

Само расследование завершилось в конце марта. Мюллер намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.

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