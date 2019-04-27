Россия посчитала приговор Бутиной «русофобией»

Министерство иностранных дел России раскритиковало решение американского суда в отношении россиянки Марии Бутиной, которую приговорили к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. <...> Этот приговор — позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ», — заявили в МИД.

В знак поддержки Бутиной на официальной странице ведомства во «ВКонтакте» изменилась аватарка: на ней иображена фотография россиянки и хэштег #FreeMariaButina.

С критикой приговора Бутиной также выступило посольство России в США. Представители дипмиссии назвали решение суда «вопиющим беззаконием» и «параноидальной русофобией». Они заявили, что Бутина — политическая заключенная, ставшая «жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США». Дипломаты настаивают на невиновности россиянки и требуют немедленно ее освободить.

26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». После отбытия приговора ее депортируют в Россию.

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