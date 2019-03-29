Марию Бутину попросили выслать из США

Прокуроры и адвокаты арестованной в США Марии Бутиной подали совместное ходатайство о высылке россиянки на родину после оглашения ей приговора. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, поступившем в суд округа Колумбия, отмечается, что Бутина также согласна на депортацию. Приговор россиянке будет оглашен 26 апреля.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля 2018 года. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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