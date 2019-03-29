Мир
 
Последние новости
МИД России уличил Порошенко во лжи
Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих
Виталий Кличко отреагировал на возможное возвращение брата в бокс
США дважды за день пригрозили России новыми санкциями
Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину
Лидеры президентской гонки на Украине сорвали последние теледебаты
Мужчина пожаловался на «прилипчивых» девушек и сам оказался надоедливым
Лукашенко назвал условие сотрудничества Белоруссии с Европой
Украина раскрыла «план Б» на случай отказа от транзита российского газа
Новости партнеров

Марию Бутину попросили выслать из США

Перейти в «Мою Ленту»

Прокуроры и адвокаты арестованной в США Марии Бутиной подали совместное ходатайство о высылке россиянки на родину после оглашения ей приговора. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, поступившем в суд округа Колумбия, отмечается, что Бутина также согласна на депортацию. Приговор россиянке будет оглашен 26 апреля.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля 2018 года. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ведущего Первого канала заподозрили в связях с Бутиной
Бутину оставили без приговора
Бутина подчинилась властям США
Другие материалы рубрики
Мир00:0123 марта
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Друг у ворот

Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
18:19Сегодня

Сербский посол рассказал о вступлении страны в Евросоюз

09:42Сегодня

В Норвегии рассказали о вынужденной помощи от России

19:46Сегодня

Китай поблагодарил Казахстан за поддержку лагерей для мусульман

Мир00:0421 марта

«Слава Богу-Императору!»

ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
17:58Сегодня

Сделку Мэй по Brexit отвергли

19:15Сегодня

Трамп пригрозил закрыть границу США

15:30Сегодня

В США захотели сжечь преступную марихуану

МирПартнерский материал

Шестое чувство

В этих местах люди замирают и загадочно улыбаются
11:0228 марта

В Брунее будут насмерть забивать камнями за супружескую измену и однополый секс

18:05Сегодня

США подготовили новые санкции против России

09:0128 марта

Мадуро возложил вину за тотальный блэкаут на снайпера с винтовкой

Россия
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»
Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
«Соберись, ты же мужик!»
Почему МВД держит на службе склонных к суициду полицейских: расследование «Ленты.ру»
За ДТП с извинившимся перед Кадыровым чеченцем ответили полицейские
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Медведев рассказал о конфликте Абызова с кредиторами
«Самая красивая наркоманка России» посидит еще
Все материалы
Мир
«Русские попали в капкан»
 
Сербский посол рассказал о вступлении страны в Евросоюз
Китай поблагодарил Казахстан за поддержку лагерей для мусульман
Сделку Мэй по Brexit отвергли
Трамп пригрозил закрыть границу США
В США захотели сжечь преступную марихуану
США подготовили новые санкции против России
Все материалы
Бывший СССР
«Для русских мы — бандеровцы»
Эти украинцы считают себя русинами. Их проблемы не интересуют ни Москву, ни Киев
Прокуратура Украины скрыла полученный от посла США «список неприкасаемых»
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Из Генпрокуратуры Украины исчезло дело против окружения Порошенко
Лидеры президентской гонки на Украине сорвали последние теледебаты
Коломойский обвинил Порошенко в провокации против России в Керченском проливе
Лукашенко назвал условие сотрудничества Белоруссии с Европой
Все материалы
Экономика
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Украина раскрыла «план Б» на случай отказа от транзита российского газа
Rambler Group оказалась в числе лучших работодателей в сфере рекламы и медиа
Российская технология распознавания лиц компании VisionLabs признана лучшей
США обвалили рубль
Все материалы
Силовые структуры
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Бывший лидер БОРН рассказал о быте пожизненно заключенного
Автора песни «Убить президента» посадили за наркотики
Красивая жизнь в колонии «цапка»-крабоеда закончилась
Вооруженные люди совершили налет на мэрию Назрани
Все материалы
Наука и техника
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Запущенный из Новой Зеландии спутник заработал
Россия предложила Китаю Су-57Э
Раскрыта цена превращения Су-25 в Су-25СМ3
Раскрыт дизайн iPhone XI
Все материалы
Спорт
«Он будет новым Пеле»
«Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола
Виталий Кличко отреагировал на возможное возвращение брата в бокс
Футболист «Зенита» посчитал переезд в Россию ошибкой
Загитова рассказала о пользе хейтеров
Отыгрались на соседе
Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
Игрок НХЛ поразил ворота броском из-под ноги
Боксера отстранили от боев за поцелуй журналистки
Все материалы
Культура
Боже, какой косяк
Травой по Трампу: чем хорош «Пляжный бездельник» с отвязным тусовщиком Макконахи
Зловещие пуритане
Убогий рай, глубокий омут и пожирающая безысходность — главные альбомы недели
Плачь, Европа
Бунты, голодовки и анархия на снимках известных фотографов
Джордж Клуни встал на защиту геев
Мэтью Макконахи нечаянно употребил марихуану Снуп Дога и читал рэп 13 часов
Николас Кейдж передумал жениться через четыре дня после свадьбы
Пореченков стал народным артистом России
Все материалы
Интернет и СМИ
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Снимающая порно для детей мать обратилась за помощью к священнику
Российский медведь-стример собрал полмиллиона рублей на бассейн
Папа Римский отказал в поцелуе руки и удивил католиков
Медведев исключил «китайский сценарий» в российском интернете
Обнаружен крадущий деньги вирус для Android
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
В онлайн-магазине обнаружили детские костюмы для педофилов
Полиция задержала Джастина Бибера из-за дорогих кроссовок
Арестованная дочь российского дальнобойщика наняла стилиста перед судом в США
Все материалы
Путешествия
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Российскую модель госпитализировали в Китае
Найдено самое грязное место в аэропорту
Британская виза подорожала
Выпившую водки в самолете женщину обозвали худшей пассажиркой в истории
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Зверей бросили умирать в заброшенном зоопарке
Гигантский кролик почти перерос хозяйку
Суд разрешил начальнику испускать газы в сторону сотрудника
111-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия
Все материалы
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
На восьми колесах
История про сдвоенные колеса для легковушек: они выпускались серийно, и их можно было купить!
Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Новый Honda Jazz будет только гибридным
Все материалы
Дом
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Названы главные причины отказа в ипотеке
Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей
Средний бюджет покупки квартиры в Москве достиг 25 миллионов рублей
В Москве снизилась доступность жилья
Все материалы