Бутину оставили без приговора

Федеральный суд в США отложил вынесение приговора россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Об этом сообщает Reuters.

Такое прошение подал прокурор, сославшись на необходимость продолжить сотрудничество Бутиной со следствием. О чем конкретно идет речь, он не уточнил.

Сторона защиты, в свою очередь, объявила, что подсудимая готова к вынесению приговора. Судья Таня Чаткэн заявила, что понимает позицию защиты, но склоняется к тому, что сотрудничество с Бутиной необходимо правительству. Она добавила, что россиянка уже провела в заключении значительную часть того срока, к которому ее, скорее всего, приговорят.

22 февраля адвокат Бутиной сообщил, что она сможет вернуться в Россию в марте-апреле 2019 года. Тогда он отметил, что какой-то неожиданный вердикт, который должны были вынести на заседании 26 февраля, маловероятен, потому что защита и обвинение не имеют разногласий в версии происходившего.

Бутина была задержана в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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