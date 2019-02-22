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Спрогнозирован срок возвращения Бутиной в Россию

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Россиянка Мария Бутина, арестованная в США и находящаяся в тюрьме, может вернуться в Россию в марте-апреле. Об этом ее адвокат Роберт Дрисколл рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, защита надеется, что на очередном судебном заседании 26 февраля стороны придут к согласию относительно даты вынесения приговора. «Оно может состояться (...) через две-шесть недель», — пояснил он.

«Мы рассчитываем, что ее приговорят к сроку заключения, который эквивалентен уже отбытому, и она будет освобождена и депортирована вскоре после этого», — рассказал Дрисколл. Он отметил, что идеально было бы, чтобы Бутину доставили из тюрьмы сразу на борт самолета в Россию или, по крайней мере, освободили в течение нескольких дней или недели.

Адвокат добавил, что в любом случае все будет зависеть от судьи. Он уточнил, что в данном случае какой-то неожиданный вердикт маловероятен, потому что защита и обвинение не спорят о том, какие именно события происходили.

В январе СМИ со ссылкой на отчет американских спецслужб сообщили, что Бутину якобы внедряли в американский истеблишмент с одобрения администрации российского президента. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.

Бутина задержана в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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