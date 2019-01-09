Кремль оценил идею обмена Уилана на Бутину

Москва никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена подозреваемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину. Об этом сообщает ТАСС в среду, 9 января.

«В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это на регулярной основе осуществляется», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что не знает о причинах задержания Уилана. Он посоветовал журналистам обратиться к соответствующему заявлению спецслужб.

Гражданина США Пола Николаса Уилана задержали 28 декабря прошлого года. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет заключения. По данным прессы, в 2008-м он был уволен из Корпуса морской пехоты США из-за воровства. В России он якобы бывал с 2007 года.

В настоящее время в американской тюрьме находится россиянка Мария Бутина. Власти США обвиняют ее в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. В декабре она частично признала свою вину. В Кремле считают обвинения необоснованными, а МИД России полагает, что Бутина подверглась пыткам.

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