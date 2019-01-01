Стала известна цель приезда в Москву подозреваемого в шпионаже американца

Гражданин США Пол Николас Уилан, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, прибыл в российскую столицу, чтобы посетить свадебное торжество. Об этом во вторник, 1 января, в своем Twitter-аккаунте сообщил его брат Дэвид Уилан.

По словам родственника задержанного, его брат прибыл в Москву на свадьбу и перестал выходить на связь 28 декабря. «Мы узнали о его задержании из новостей, уже после того, как все произошло. Мы уже обратились к представителям Конгресса, американское посольство и в Госдепартамент», — рассказал он. О том, на чье торжество прибыл американец, не уточняется.

Также брат подозреваемого сообщил, что Уилан раньше служил в морской пехоте, но ушел в отставку. В своем сообщении он добавил, что не сомневается в невиновности своего брата и надеется, что его права будут соблюдены.

Ранее стало известно, что в МИД России извещены о задержании американского гражданина по подозрению в шпионаже. Отмечается, что посольство США также уведомлено о произошедшем в соответствии с Консульской конвенцией.

31 декабря сообщалось, что гражданина США задержали при проведении «шпионской акции» 28 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В декабре 2018 года россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, частично призналасвою вину. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.

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