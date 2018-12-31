МИД прокомментировал задержание американского шпиона в России

В МИД России прокомментировали задержание американского гражданина по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 31 декабря.

Ведомству известно о задержании Пола Уиллана. Отмечается, что посольство США также уведомлено о произошедшем в соответствии с Консульской конвенцией.

«Вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России», — подчеркнули там.

В диппредставительства Соединенных Штатов задержание пока не прокомментировали.

Ранее 31 декабря стало известно, что 28 декабря гражданина США задержали при проведении «шпионской акции». Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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