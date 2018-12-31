Американца задержали в России за шпионаж

Гражданин США Пол Уилан задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает сайт Центра общественных связей ФСБ в понедельник, 31 декабря.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Другие подробности дела пока не разглашаются. В ФСБ отметили, что в данный момент проводятся следственные действия.

Ранее в декабре сообщалось, что литовские спецслужбы задержали нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

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