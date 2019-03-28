Бутина подчинилась властям США

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США и находящаяся в тюрьме, выполнила все условия сделки с американскими властями. Об этом рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл, передает ТАСС.

По его словам, защита будет настаивать на приговоре со сроком, который Бутина уже отбыла под стражей. «Это, разумеется, находится в руках суда. Тем не менее, как мы считаем, она сделала все, что от нее требовала сделка со следствием», — пояснил адвокат. Дрисколл добавил, что Бутина чувствует себя нормально.

Как пишет Reuters, вынесение приговора назначено на 26 апреля.

22 февраля адвокат Бутиной сообщал, что она сможет вернуться в Россию в марте-апреле 2019 года: вынесение вердикта ожидалось на заседании 26 февраля.

Бутина была задержана в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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