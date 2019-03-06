Ведущего Первого канала заподозрили в связях с Бутиной

Американский политолог и ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс попал под пристальное внимание ФБР США из-за знакомства с россиянкой Марией Бутиной, обвиняемой в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Об этом источники сообщили «Открытым медиа».

Как рассказали знакомые Саймса и еще два человека, осведомленных о деятельности ФБР, бюро собирает информацию о ведущем. По данным одного из собеседников, с ним побеседовали после того, как Бутина была арестована в августе 2018 года. Речь шла о его деятельности: он является создателем и главой научно-исследовательского Центра национальных интересов и журнала The National Interest, который публикует материалы о внешней политике США. Разговор, как отмечается, был единичным.

По словам другого источника, после заключения россиянки под стражу правительственные агенты общались и с сотрудниками центра. В то же время не ясно, ведет ли ФБР расследование в отношении Саймса. В пресс-службе организации комментариев по этому поводу не дали, однако отметили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. В курирующем бюро Минюсте журналистам посоветовали обратиться напрямую в ФБР.

«Открытые медиа» также пообщались с юристом Центра национальных интересов Дэвидом Ривкиным. Он заверил, что ФБР с Саймсом вообще не связывалось ни до, ни после ареста Бутиной. Он отметил, что такая информация нацелена на очернение репутации политолога.

О контактах Саймса с Бутиной известно то, что в 2015 году девушка написала для The National Interest статью, в которой рассуждала о том, как повлияет на российско-американские отношения приход к власти в США республиканца. Летом 2018 года ряд американских СМИ опубликовал материалы, в которых говорилось, что Саймс помогал организовать встречу бывшего босса Бутиной — зампреда российского ЦБ Александра Торшина — с зампредом Федеральной резервной системы США Стэнли Фишером и замминистра финансов страны по международным делам Натаном Шитсом.

Исполнительный директор центра Пол Сондерс заявлял, что подозрения надуманы, а организация прекратила сотрудничество с Бутиной после того, как стало известно об обвинениях в ее адрес.

В феврале National Public Radio сообщало, что финансовый комитет сената США инициировал расследование в отношении Центра национальных интересов и его спонсорства Бутиной.

Мария Бутина задержана в США 15 июля прошлого года. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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