Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США

Суд в столице США Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ», сообщает РИА Новости.

После отбытия приговора ее депортируют в Россию. Защита рассчитывала, что приговор ограничится девятью месяцами, в течение которых Бутина уже находится под стражей. Суд, однако, встал на сторону прокуратуры: по словам судьи, нарушение обвиняемой «серьезно и ставит под угрозу национальную безопасность».

На суде 30-летняя россиянка заявила, что не регистрировалась в качестве иностранного агента не по злому умыслу, а по незнанию. По ее словам, она хотела улучшить российско-американские отношения и сожалеет, что ее действия нанесли им ущерб.

Сообщается, что Бутина в слезах попросила у судьи снисхождения. «Я прошу о пощаде. Дайте мне шанс вернуться домой и начать новую жизнь», — приводит «Интерфакс» слова девушки.

Создательницу общественного движения «Право на оружие» Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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