Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты. Об этом он написал в своей статье для журнала Time.

Ставридис считает, что нынешних санкций недостаточно, и призывает ввести новые не только в отношении российского бизнеса, а также против культуры, спорта, дипломатических делегаций. «Без сомнения, мы пережили прямой удар от рук русских в сердце нашей демократической системы — и без сомнения, мы на это мало чем ответили, помимо пары символических жестов», — пишет американский адмирал.

По его словам, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера якобы подтверждает вмешательство Москвы в выборы президента США в 2016 году, при этом главным доказательством он считает название этого дела, в котором фигурирует словосочетание «российское вмешательство». Ставридис пообещал, что американская сторона продолжит вести углубленную работу по противостоянию Москве.

Кроме того, в своей статье он предлагает поддерживать россиян, которые стремятся к демократии.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, у Москвы и Вашингтона существует огромный потенциал для налаживания взаимодействия, «несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ».

3 мая американский лидер поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в КНДР и в Венесуэле, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и заключения аналогичного соглашения между США, Россией и Китаем. Кроме того, в рамках беседы главы государств затронули вопрос о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Трамп назвал беседу с Путиным продолжительной, очень хорошей и продуктивной.

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