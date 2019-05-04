Трамп рассказал об огромном потенциале для прекрасных отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что у Москвы и Вашингтона существует огромный потенциал для налаживания взаимодействия. Об этом американский лидер написал в субботу, 4 мая, в своем Twitter-аккаунте.

«Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ», — отметил Трамп, комментируя состоявшийся 3 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне американский лидер уже назвал беседу с Путиным продолжительной и очень хорошей, а также продуктивной.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 мая и длился почти полтора часа. Инициатором беседы выступила американская сторона. Отмечалось, что лидеры двух стран обсудили перспективы двусторонних отношений, вопрос контроля над ядерным вооружением, доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, а также положение дел в Венесуэле, в КНДР и на Украине.

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