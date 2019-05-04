Трамп «пошутил» с Путиным на важную тему и попал под шквал критики

Американский сенатор Чак Шумер возмутился поведением президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик написал в своем Twitter.

По мнению Шумера, Трамп должен был обсудить с Путиным тему «российского вмешательства», а также надавить на российского лидера по этому поводу. «Вместо этого они сплетничали о теориях заговора Fox News?», — возмутился он. Помимо этого, сенатор назвал приоритеты Трампа ужасными и подрывающими демократию.

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Отсутствие обсуждения на эту тему отметила и журналистка CNN Эрин Бернетт. По ее мнению, Трамп принял расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера за шутку, так как не смог поднять на переговорах «одну-единственную» проблему. Журналистку Лору Джарретт также возмутило то, что, по ее мнению, лидеры стран «шутили» на эту тему.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 мая и длился почти полтора часа. Инициатором беседы выступила американская сторона. По словам американского лидера, они обсудили с российским коллегой торговлю, вопрос контроля над ядерным вооружением, «российское вмешательство», а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае.

В апреле был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние. Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства, однако доказательство сговора так и не нашли.

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