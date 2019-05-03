Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о подробностях телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в своем Twitter-аккаунте.

Трамп назвал беседу с Путиным продолжительной и очень хорошей, а также продуктивной. «Как я всегда говорил, задолго до того как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо», — подчеркнул он.

По словам американского лидера, они обсудили с российским коллегой торговлю, вопрос контроля над ядерным вооружением, «российское вмешательство», а также положение дел в Венесуэле, Украине и Китае.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 мая и длился почти полтора часа. В Белом доме отметили, что в целом он прошел «в позитивном ключе». Инициатором беседы выступила американская сторона.

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