Кремль отреагировал на желание Трампа поговорить с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Об этом в субботу, 30 марта, сообщает ТАСС.

«Нет, не запрашивали», — сказал Песков, комментируя заявление Трампа о возможности обсуждения с Путиным ситуации в Венесуэле.

Ранее президент США объявил, что планирует обсудить положение дел в Венесуэле с лидерами России и Китая. «Я буду разговаривать со многими людьми — возможно, с президентом Путиным, возможно, с президентом Си [Цзиньпином]», — сказал он.

27 марта Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. В Госдепартаменте США обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации из-за прибытия в Венесуэлу сотни российских военнослужащих. В Кремле потребовали от Вашингтона уважать право России на сотрудничество с другими государствами.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом на фоне массовых акций протеста в стране. США быстро признали Гуайдо легитимным лидером. Россия поддерживает действующего президента Николаса Мадуро.

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