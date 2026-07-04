Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:04, 4 июля 2026Спорт

Сборная Марокко победила Канаду и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Марокко победила Канаду со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная Марокко одержала победу над национальной командой Канады и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «NRG Стэдиум» и завершилась со счетом 3:0 в пользу марокканцев. Первый мяч на 50-й минуте забил полузащитник Аззедин Унаи. На 82-й минуте он сделал дубль. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил нападающий Суфьян Раими.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборной Марокко предстоит сыграть с победителем противостояния между командами Франции и Парагвая.

Марокканцы вышли в четвертьфинал чемпионата мира второй раз подряд. На прошлом мундиале сборная стала первой в истории африканской и первой арабской командой, вышедшей в полуфинал турнира. В результате марокканцы заняли четвертое место.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта самая сложная задача при взятии Константиновки

    В Госдуме оценили реакцию Зеленского на освобождение Константиновки

    Трамп заявил о превращении Европы в страну третьего мира

    Россиянин нес младенца за ногу вниз головой и попал в полицию

    В Италии оценили заявление Путина о Константиновке

    В Китае заявили о жестком ответе России Финляндии

    Аршавин заявил о вредительстве Роналду в сборной Португалии

    В Запорожской области 14 муниципальных образований остались без света

    Четверых москвичей оштрафовали за лезгинку у храма

    Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok