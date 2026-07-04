Сборная Марокко победила Канаду и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Марокко победила Канаду со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Марокко одержала победу над национальной командой Канады и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «NRG Стэдиум» и завершилась со счетом 3:0 в пользу марокканцев. Первый мяч на 50-й минуте забил полузащитник Аззедин Унаи. На 82-й минуте он сделал дубль. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил нападающий Суфьян Раими.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборной Марокко предстоит сыграть с победителем противостояния между командами Франции и Парагвая.

Марокканцы вышли в четвертьфинал чемпионата мира второй раз подряд. На прошлом мундиале сборная стала первой в истории африканской и первой арабской командой, вышедшей в полуфинал турнира. В результате марокканцы заняли четвертое место.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.