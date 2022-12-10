Сборная Марокко вошла в историю после победы над Португалией на чемпионате мира

Сборная Марокко стала первой африканской командой, прошедшей в полуфинал чемпионата мира

Сборная Марокко по футболу вошла в историю после победы над Португалией в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда стала первой африканской сборной, которой удалось выйти в полуфинал мундиаля. До стадии 1/4 финала на турнире, помимо марокканцев, доходили только футболисты из Камеруна, Сенегала и Ганы.

Ни в одном из матчей чемпионата мира в Катаре соперники не смогли поразить ворота сборной Марокко. Единственный мяч, пропущенный голкипером команды, марокканцы забили сами себе. Наиф Агер оформил автогол в игре против Канады на групповом этапе турнира.

Ранее в субботу, 10 декабря, сборная Марокко обыграла команду Португалии со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил форвард Юссеф Эн-Несири. В полуфинале марокканцы встретятся с победителем матча между Англией и Францией. Встреча пройдет 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.