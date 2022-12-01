Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Хорватия
0:0
Завершен
Бельгия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 3-й тур
Канада
1:2
Завершен
Марокко
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 3-й тур
СКА
3:2
Перерыв
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Коста-Рика
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 3-й тур
Япония
Сегодня
22:00 (Мск)
Испания
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 3-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
06:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:59, 1 декабря 2022Спорт

Сборная Марокко впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Марокко по футболу впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира

Фото: Carl Recine / Reuters

Сборная Марокко по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подобного результата марокканская команда добилась впервые за 36 лет. В третьем туре группового этапа ЧМ сборная одержала победу над канадскими футболистами. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами отметились полузащитник Хаким Зиеш и нападающий Юссеф Эн-Несири. Таким образом, марокканцы заняли первое место в группе F, набрав семь очков.

В другом матче этой группы Хорватия сыграла вничью 0:0 с Бельгией. Этот результат позволил хорватам занять второе место в таблице с пятью очками и выйти в 1/8 турнира. На третьей позиции расположились бельгийцы, набравшие четыре балла, а на четвертой — канадцы, проигравшие все три встречи в Катаре.

Ранее места в плей-офф себе уже обеспечили восемь стран: Нидерланды, США, Аргентина, Австралия, Англия, Сенегал, Франция и Польша. Австралийцы преодолели групповой этап ЧМ впервые за 16 лет.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
В России предложили ограничить налоговый режим для самозанятых
Совбез ООН проведет заседание по Украине до конца года
У птиц зафиксировали обратный процесс эволюции
В НАТО оценили последствия победы Путина на Украине
На Украине заявили о поиске возможностей получения ракет для ПВО
В России захотели изменить условия льготной ипотеки
Блогерша установила виниры и перестала спать по ночам
Пьяный дебошир ударил российского полицейского по лицу
Сборная Бельгии впервые за 24 года пропустит плей-офф чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.