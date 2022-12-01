Сборная Марокко впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Марокко по футболу впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Марокко по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подобного результата марокканская команда добилась впервые за 36 лет. В третьем туре группового этапа ЧМ сборная одержала победу над канадскими футболистами. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голами отметились полузащитник Хаким Зиеш и нападающий Юссеф Эн-Несири. Таким образом, марокканцы заняли первое место в группе F, набрав семь очков.

В другом матче этой группы Хорватия сыграла вничью 0:0 с Бельгией. Этот результат позволил хорватам занять второе место в таблице с пятью очками и выйти в 1/8 турнира. На третьей позиции расположились бельгийцы, набравшие четыре балла, а на четвертой — канадцы, проигравшие все три встречи в Катаре.

Ранее места в плей-офф себе уже обеспечили восемь стран: Нидерланды, США, Аргентина, Австралия, Англия, Сенегал, Франция и Польша. Австралийцы преодолели групповой этап ЧМ впервые за 16 лет.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.