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20:03, 30 ноября 2022Спорт

Сборная Австралии впервые за 16 лет вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Австралии победила Данию и впервые за 16 лет вышла в плей-офф чемпионата мира

Фото: Claudio Villa / Getty Images

Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подобного результата австралийцы добились впервые за 16 лет. В третьем матче группового этапа ЧМ-2022 команда одержала победу над датчанами. Встреча, прошедшая на стадионе «Аль-Джануб», завершилась со счетом 1:0. На 60-й минуте единственный мяч забил полузащитник Мэтью Лекки.

В другом матче группы D сборная Франция, уже обеспечившая себе выход в плей-офф, встречалась с Тунисом. Сильнее оказалась африканская команда — 1:0. Отличился нападающий Вахби Хазри.

Таким образом, сборная Франции стала лидером группы D, набрав шесть очков. Австралия заняла второе место также с шестью очками. Обе команды сыграют в 1/8 финала чемпионата мира.

Анастасия Борисова
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